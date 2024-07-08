'Они задонатили свою жизнь': в Киеве прошла акция Free Azov. Фото

В Киеве в воскресенье, 7 июля, провели митинг в поддержку пленных защитников Мариуполя и украинских военных. В акции приняли участие небезразличные украинцы.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Люди на акцию вышли, несмотря на сильную жару.

В поддержку украинских военнопленных пришли не только люди, но и домашние животные, некоторые из которых имели таблички с призывами к освобождению военных.

Несмотря на жару, они вышли поддержать находящихся в плену врага воинов, держа в руках плакаты с надписями, в частности,"Они задонатили свою жизнь", "Ждем", "Волю штурмовикам 46-й бригады" и "Поверните! Говорите! Free Азов".

Украинцы с плакатами расположились вдоль проезжей части. Они призвали проезжающих мимо водителей сигналить в поддержку акции.

Об инициативе Free Azov

Чаще всего, она происходит в воскресенье. Каждые выходные родственники и друзья собираются на разных локациях и требуют ускорить освобождение защитников, находящихся в неволе уже более 2 лет.

Участники акции отмечают, что нужно постоянно напоминать военнослужащим, что о них не забывают и ждут их.

Free Azov – главный лозунг акции. Стоит отметить, что родственники и близкие военных выбирают любые площадки и города не только в Украине, чтобы рассказать историю защитников и напомнить, что война продолжается.

Напомним, что в день начала Саммита мира в Швейцарии, 15 июня, в городе Люцерн прошла масштабная проукраинская акция. Ее участники преследовали цель привлечь внимание к тому, что в плену России уже более двух лет остаются сотни военнопленных – защитников Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня стало известно, что Украина смогла вернуть из российского плена еще 10 гражданских. Из неволи вернулись Нариман Джелял, Валерий Матюшенко, Елена Пех, Богдан Гелета, Иван Левицкий, Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!