'Освободите защитников 'Азовстали!' В Швейцарии, где продолжается Саммит мира, провели акцию в поддержку пленных. Фото и видео

В день начала Саммита мира в Швейцарии, 15 июня, в швейцарском городе Люцерн прошла масштабная проукраинская акция. Ее участники преследовали цель привлечь внимание к тому, что в плену России уже более двух лет остаются сотни военнопленных – защитников "Азовстали".

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Участники акции, к которой присоединились и родные пленных воинов, напомнили миру о необходимости освободить из российских тюрем и застенков всех пленных и заложников, а также вернуть на родину похищенных агрессором украинских детей. За ходом акции наблюдал корреспондент OBOZ.UA.

Акция стартовала в 14 часов по местному времени (15:00 по Киеву) на территории железнодорожного вокзала Люцерна. Организатором выступило Общество украинцев в Швейцарии в сотрудничестве с Посольством Украины в этом государстве и рядом правозащитных организаций. Для участия в мероприятии в Швейцарию прибыли около 80 членов семей остающихся в плену защитников.

Также для участия в акции в Люцерн прибыли украинцы из Австрии и Германии.

Инициаторы акции признаются: в день, когда внимание мира приковано к Саммиту мира в Швейцарии, крайне важно напомнить: Россия уже более двух лет удерживает в плену украинских воинов, в том числе защитников "Азовстали". Освобождение украинских Героев, а также спасение гражданских заложников РФ и освобождение депортированных оккупантами на территорию России украинских детей – тот вопрос, который заслуживает внимания мирового сообщества и того, чтобы мир приложил к его решению все усилия.

Участники акции держали в руках транспаранты с лозунгами "Россия прячет украинских военнопленных", "Остановите Россию, которая пытает и убивает украинских военнопленных", "Для России пытки украинских пленных важнее, чем возвращение домой собственных солдат", "Россия, освободи украинских защитников" своих солдат домой!", "Никогда (перечеркнуто) снова?", "Россия держит украинских военнопленных в концлагерях нацистского типа.

Во время акции звучала украинская музыка, а у участников была возможность выступить у свободного микрофона.

Напомним, 15 июня в Швейцарии стартовал двухдневный Саммит мира с участием около 100 стран. Участие в мероприятии принимает украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он уже провел ряд встреч с иностранными лидерами и руководителями делегаций разных стран, в частности, состоялись переговоры с президентами Швейцарии, Грузии и Чили, вице-президентом США, а также Вселенским Патриархом Варфоломеем.