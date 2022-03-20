Оккупанты пытаются найти место для форсирования реки Ирпень на Киевщине – КОВА

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Войска страны-агрессора пытаются найти место для формирования реки Ирпень на Киевщине. При этом ВСУ постоянно пресекают подобные действия врага.

Об этом во время телемарафона сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. Противник пытается перейти к обороне (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Для этого он пытается укрепить свои позиции и пополнить запасы людей. Есть попытки найти место для форсирования реки Ирпень для продолжения наступления. Украинские военные максимально препятствуют проведению этих действий", – уточнил Павлюк.

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Напомним, в Бучанском районе Киевской области в пятницу, 18 марта, украинские подразделения ПВО сбили вражеский самолет СУ-34. Оккупанта уничтожили с помощью ПЗРК "Стингер".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области ночь с 19 на 20 марта прошла относительно спокойно. Российские оккупанты отказались от активных действий и начал возводить защитные сооружения.

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