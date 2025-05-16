Оккупанты атаковали Киев дроном, работали силы ПВО: произошел пожар

Утром 16 мая Россия атаковала Киев. В Святошинском районе столицы в результате падения обломков вспыхнул пожар в нежилой зоне.

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На месте работают пожарные, информация о пострадавших пока не поступала. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Там поделились оперативной информацией о российских обстрелах по состоянию на 06:55.

"Зафиксировано возгорание в нежилой зоне Святошинского района. Сейчас на месте работают пожарные. Также поступают сообщения о падении обломков на дорогу. На место направляются службы. Информация о пострадавших пока не поступала. Уточняется", – говорится в сообщении.

По состоянию на 07:50 в КГВА уточнили, что повреждения в результате вражеской атаки получила котельная в Святошинском районе.

"Зафиксировано падение обломков на территории котельной. Кроме этого, есть информация о повреждении окон и автомобилей в жилом квартале. На местах повреждений работают службы. Информация о пострадавших по состоянию на 07:50 уточняется", – говорилось в сообщении.

Последняя перед этим воздушная тревога в столице была объявлена в 06:28. Призывая киевлян пройти в укрытия, в КГВА уточняли, что враг направил на город ударные дроны.

В Киеве работали силы ПВО.

"Взрывы в столице. Работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!" – призывал в 06:38 городской голова Киева Виталий Кличко.

Отбой тревоги был объявлен в 06:39.

Напомним, 14 мая Зеленский отреагировал на очередной российский обстрел Украины. Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин и дальше обстреливает страну, вместо того чтобы согласиться на прямой диалог. В ночь на 14 мая Россия выпустила более 100 ударных дронов типа "Шахед" по территории Украины. Значительную часть вражеских средств поражения удалось сбить силам ПВО.

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