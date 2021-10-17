Огромные очереди и никаких масок: в Киеве в разгар COVID-19 устроили массовое мероприятие. Фото и видео

София Закревская
София Закревская
Жизнь столицы
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Огромные очереди и никаких масок: в Киеве в разгар COVID-19 устроили массовое мероприятие. Фото и видео

В Киеве на этих выходных, 16-17 октября, провели "Кураж Базар" – массовое мероприятие, которое представляет собой благотворительную барахолку. Несмотря на то, что в стране растет уровень заболеваемости коронавирусом, в 19-м павильоне ВДНХ собралось много людей, большинство из которых были без защитных масок.

Как рассказали OBOZREVATEL гости "Кураж Базара", меры карантина нарушали почти все. При этом на входе у людей не проверяли ни наличие тестов на COVID-19, ни сертификаты о вакцинации.

Гости были без масок.

На ролике, опубликованном на странице мероприятия в Instagram видно, что на "Кураж" приходили и молодежь, и взрослые люди, и семьи с детьми. Все они веселились, забыв о социальной дистанции – покупали сувениры, еду и танцевали под музыку.

Видео дня

Люди также опубликовали множество фото и видео с барахолки в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Кураж Базар" в Киеве.

Отметим, что вход на "Кураж Базар" стоил 200 гривен, заранее билет можно было приобрести в интернете за 150 грн и пройти без очереди. Детей до 12 лет, людей с инвалидностью, пенсионеров, беременных, именинников и участников боевых действий пускали бесплатно.

Как писали очевидцы в соцсетях, на входе образовывались большие очереди.

Скриншот.
Фото с "Куража".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за минувшие сутки выявлено более 11 тысяч новых случаев коронавируса. Среди заболевших больше тысячи – это дети.

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