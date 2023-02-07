Ограничение движения транспорта по улице Гетьмана в Киеве может затянуться надолго: что известно

В Киеве ремонтные работы на поврежденном участке канализационного коллектора на улице Вадима Гетьмана, 19 могут длиться до 30 суток. В настоящее время движение транспорта на участке дороги вблизи места аварии остается частично ограниченным в направлении Шулявского моста.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Коммунальщики планируют заменить 40 метров канализационного трубопровода.

"На улице Вадима Гетьмана продолжаются работы по санации канализационного коллектора: участок дороги в направлении Шулявского моста остается перекрытым. Работники "Киевводоканала" оперативно провели укрепление склонов котлована. Сейчас специалисты готовят трубопроводы под санацию: выполняют промывку и расчистку", – рассказали в КГГА.

Для восстановительных работ будут использовать современные материалы, устойчивые к газовой коррозии. Всего коммунальщики планируют заменить 40 метров канализационного трубопровода, пролегающего на глубине 6 метров.

В пресс-службе добавили, что на выполнение всех работ на поврежденном участке коллектора может потребоваться около 30 дней. Именно поэтому специалисты будут работать круглосуточно, чтобы завершить ремонт и открыть для проезда этот участок дороги.

"На время ремонтных работ движение по улице Вадима Гетьмана частично ограничено. В настоящее время движение в направлении Шулявского моста осуществляется только по крайней правой полосе, две полосы – перекрыто. Просим водителей учесть это при планировании поездок", – резюмировали в КГГА.

Напомним, в Киеве в четверг, 2 февраля, произошла авария на коллекторе, в результате чего на проезжей части улицы Вадима Гетьмана, 19 образовался провал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева в пятницу, 9 декабря, произошел прорыв трубы. Поэтому перекресток возле торгового центра "Эпицентр" превратился в озеро.

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