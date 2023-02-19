Облачно с прояснениями и до +8 °С: прогноз погоды на Киевщине на 19 февраля

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 19 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду, местами небольшой дождь. Температура воздуха днем максимально прогреется до 8°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 19 февраля. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура по области ночью днем 3-8°С тепла; в Киеве днем 4-6°С тепла", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +5°С…+7°С; Мироновка +4°С…+6°С; Фастов +4°С…+6°С; Яготин +4°С…+6°С; Барышевка +4°С…+6°С; Борисполь +4°С…+6°С.

Как сообщил портал Sinoptik, в Киеве 19 февраля солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков, без осадков.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал, что с середины февраля по всей Украине будет много солнца. А конец зимы обещает быть по-весеннему теплым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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