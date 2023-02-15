Облачно с прояснениями и до +6°С: прогноз погоды по Киевской области на 16 февраля

В Киеве и Киевской области в четверг, 16 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до +6°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 16 февраля. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура по области ночью 1-6°С мороза, днем 1-6°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С мороза, днем 2-4°С тепла", – говорится в сообщении.

Со своей стороны, портал Sinoptik предупредил, что утром в Киеве ожидаются осадки в виде мелкого снега, который закончится ближе к середине дня. Больше осадков не должно быть.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал, что с середины февраля по всей Украине будет много солнца. А конец зимы обещает быть по-весеннему теплым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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