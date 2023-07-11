Облачно с прояснениями и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 12 июля

В Киеве и Киевской области в среду, 12 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 12 июля. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 10-15°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 12-14°С, днем 23-25°С", – рассказали в пресс-службе.

В Укргидрометцентре отметили, что до 15 июля включительно будет преобладать погода без осадков, лишь 14 июля кратковременный дождь. Температура будет иметь тенденцию к росту и днем будет в пределах 23-27°С, в ночные часы столбики термометров будут показывать 14-18°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 12 июля в Киеве утреннее прояснение не сделает погоду на фоне пасмурного дня в целом. Без осадков.

Напомним, в столице в пятницу, 7 июля, был зафиксирован рекорд суточного количества осадков – 51,9 мм. В этот день во время непогоды в городе в нескольких районах затопило дороги, а машины буквально плавали по улицам.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023-го вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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