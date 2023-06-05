Облачно с прояснениями и до +25°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 5 июня

В Киеве и Киевской области в понедельник, 5 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 5 июня. Переменная облачность, без осадков. Температура днем 20-25°С; в Киеве днем 21-23°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +21°С…+23°С; Мироновка +22°С…+24°С; Фастов +21°С…+23°С; Яготин +20°С…+22°С; Барышевка +21°С…+23°С; Борисполь +21°С…+23°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 5 июня в ясное утро придет на смену облачная погода, которая продержится в Киеве до самого вечера. Без осадков.

Напомним, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Добавим, в Киеве май 2023 оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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