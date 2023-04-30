Облачно с прояснениями и до +20°С: прогноз погоды в Киеве на следующую неделю

В Киеве с 1 по 7 мая синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. На следующей неделе температура в столице максимально прогреется до +20°С.

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Соответствующий прогноз погоды предоставил портал Sinoptik. Самым теплым днем будет среда, 3 мая.

В понедельник, 1 мая, в Киеве на смену пасмурному утру придет ясный день, облаков на небе не будет до самого вечера. Без осадков. Температура воздуха днем +8°С…+14°С.

Во вторник, 2 мая, весь день в столице небо будет ясным, и облака не омрачат его до конца дня. Без осадков. Температура воздуха днем +7°С…+16°С.

В среду, 3 мая, вечером в городе на небе возможны прояснения, но в течение дня погода будет пасмурной. Без осадков. Температура воздуха днем +8°С…+20°С.

В четверг 4 мая весь день в Киеве будет облачным. Без осадков. Температура воздуха днем +11°С…+15°С.

В пятницу, 5 мая, ясная погода продержится в столице совсем недолго в утренние часы, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков. Температура воздуха днем +10°С…+12°С.

В выходные, 6-7 мая, синоптики прогнозируют облачную погоду, возможны прояснения. В субботу температура воздуха днем +7°С…+10°; в воскресенье температура воздуха днем +5°С…+9°С

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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