Облачно с прояснениями и 0-5°С мороза: прогноз погоды по Киевской области на 7 февраля

В Киеве и Киевской области во вторник, 7 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, возможен небольшой снег. На дорогах региона местами гололедица.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 7 февраля. Облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 4-9°С мороза, днем 0-5°С мороза; в Киеве ночью 6-8°С мороза, днем 1-3°С мороза", – рассказали синоптики.

Как отметил портал Sinoptik, несмотря на то, что утром небо покроет облака, день и вечер в Киеве обещают быть ясными. Ночной снег утром ослабеет, а к середине дня должен совсем кончиться.

Напомним, 2 февраля сурок Тимко дал прогноз, когда в Украину придет настоящая весна. Смотрительница животного рассказала, что тепло станет не раньше, чем через шесть недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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