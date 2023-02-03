Облачно и небольшой снег: подробный прогноз погоды по Киевщине на 4 февраля

В Киеве и Киевской области в субботу, 4 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 4 февраля. Облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 1-6°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла; в Киеве ночью 3-5°С мороза, днем около 0°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем -3°С... -1°С; Мироновка -3°С… -1°С; Фастов -3°С… -1°С; Яготин 0°С…-2°С; Барышевка 0°С…-2°С; Борисполь 0°С… -2°С.

Напомним, в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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