Облачно и до +6°С: прогноз погоды по Киевской области на 20 февраля

В Киеве и Киевской области в понедельник, 20 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду, лишь к вечеру ожидается дождь, кое-где с мокрым снегом. Температура воздуха днем максимально прогреется до 6°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 20 февраля. Облачно с прояснениями, без осадков, лишь вечером дождь, местами с мокрым снегом. Температура по области ночью 0-5°С мороза, днем 1-6°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С мороза, днем 2-4°С тепла", – рассказали синоптики.

Как сообщил портал Sinoptik, в Киеве 20 февраля облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Утро и день без осадков.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал, что с середины февраля по всей Украине будет много солнца. А конец зимы обещает быть по-весеннему теплым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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