Кличко проверил процесс создания крупного реабилитационного центра для военных в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идет капитальный ремонт Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны, где создают городской реабилитационный центр. С июня 2022 года это медучреждение начало принимать на этапное лечение и реабилитацию раненых украинских военнослужащих, которые ушли защищать нашу землю от российских варваров. На сегодняшний день реабилитацию в этом медучреждении прошли более полутора тысяч наших защитников.

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Об этом сообщила пресс-служба Виталия Кличко.

"В настоящее время продолжается капитальный ремонт помещений медицинского учреждения. На базе госпиталя ветеранов войны будет создан Медицинский центр реабилитации и паллиативной помощи на 350 коек. Пострадавшим будут предоставлять квалифицированную реабилитационную помощь с использованием современного оборудования для реабилитации. Мы должны создать центр, обеспечением условий комфортного пребывания для пациентов. Потому что мы понимаем, что в помощи нуждаются и будут нуждаться многие наши защитники", – подчеркнул Виталий Кличко.

В прошлом году Департамент здравоохранения КГГА закупил реабилитационное оборудование для госпиталя. Также провели капитальные ремонты зданий, поврежденных в результате военных действий, и лифтов. Продолжается ремонт помещений на нескольких этажах главного корпуса.

В этом году для Киевского клинического госпиталя ветеранов войны из специального фонда городского бюджета было выделено почти 750 тысяч грн на капремонт помещений, фасадов, кровли главного корпуса, помещений укрытия, благоустройство прилегающей территории.

Коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны" – это 12-ти этажное здание с комплексом вспомогательных зданий. Общая площадь помещений – 34 тысяч кв.м, площадь этажей до 2-х тысяч кв.м. Территория – почти 5 га. Материально-техническое состояние и существующий контракт с НЗСУ (Национальной службой здоровья Украины) позволяет сегодня проводить реабилитацию только на 120 койках одновременно. После обновления медучреждения коечный фонд увеличат до 350.

Лечение и медицинская реабилитация пациентов осуществляется в следующих структурных подразделениях: реабилитационное отделение, отделение неврологии, терапии, хирургическое отделение, клинико-диагностическое отделение, отделение физической и реабилитационной медицины с бальнеологией, отделение паллиативной помощи, клинико-диагностическая лаборатория, биохимические, иммунологические и микробиологические исследования.

Первую очередь ремонт реабилитационного центра планируют завершить к октябрю этого года.