Новогодние праздники в Киеве 2022: где интересно провести время

В Киеве с каждым днем все больше чувствуется приближение одного из любимых праздников жителей столицы – Нового года. За оставшиеся две недели нужно успеть купить подарки родным и близким, а также определиться, куда можно сходить чтобы получить незабываемые впечатления.

OBOZREVATEL собрал подборку столичных локаций, которые стоит посетить на новогодние и рождественские праздники.

На Софийской площади в Киеве 18 декабря официально зажгут главную новогоднюю елку Украины. В тот же день начнет работать праздничный ярмарок, который будет интересен как взрослым, так и детям. Возле памятника Богдану Хмельницкому откроют каток – по словам организаторов дети смогут бесплатно кататься, но для этого им придется ответить на несколько вопросов, связанных с этой локацией. Кроме того, киевлян и гостей столицы ожидает много других сюрпризов.

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На Владимирском проезде посетителей праздника будет ждать зона фудкорта, концепция которой изменена с учетом карантинных ограничений.

Как добраться – пройтись пешком от станций метро "Крещатик", "Майдан Незалежности" и "Золотые ворота", или подняться на фуникулере на Почтовой площади.

Кроме того, на Контрактовой площади откроется большая локация "Рождество на Подоле", оформленная в европейском стиле. Здесь тоже будет работать каток, резиденция Святого Николая, фудзона и ярмарка. Также посетители могут прокатиться на колесе обозрения, чтобы насладиться прекрасными видами Подола и киевских холмов.

Как добраться – станция метро "Контрактовая площадь" или пешком от станции метро "Почтовая площадь" по улице Петра Сагайдачного.

С 25 декабря по 3 января во Дворце Украины состоится премьерное эстрадно-цирковое шоу "Новая Снежная Королева" с участием известной украинской певицы Оли Поляковой.

Киевляне и гости столицы смогут увидеть событие такого масштаба в формате бродвейского мюзикла и в жанре интернет истории – на протяжении целой праздничной декады.

Как сообщают организаторы шоу, зрители интернет-истории с головой уйдут в современные динамические приключения блогера Кая, которому придется с помощью Герды освободить из плена Санта-Клауса и растопить ледяное сердце Снежной Королевы.

Кроме того, посетителей ждут интересные фотозоны и множество игровых активностей.

Билеты на новогоднее шоу (от 150 гривен) можно заказать, перейдя по этой ссылке.

С 18 декабря по 19 января в "Парке Киевская Русь", будет проходить яркая и колоритная новогодняя шоу-программа "Зимняя сказка" для детей и взрослых.

Гостей будут ждать театрализованные действия, конные шоу и прогулки на лошадях и в санях, полеты на канатном спуске. Кроме того, с 18 декабря по 9 января в выходные и праздничные дни будет работать резиденция Нового года, где каждый маленький и взрослый посетитель сможет написать письмо седовласому волшебнику и оставить его в ящике исполнения желаний.

А на Рождество 25 декабря и 7 января сказочные жители Древнего Киева разыграют настоящий вертеп.

Стоимость билетов (в новогоднюю ночь цены отличаются):

Для взрослых 200-250 грн (в зависимости от даты посещения),

Для пенсионеров и студентов 150 грн,

Для школьников 100 грн,

Дошкольникам – бесплатно.

Как доехать – Киевская область, Обуховский район, село Копачев. Добраться можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно посмотреть на сайте "Обуховтранс" или на сайте "Парк Киевская Русь" в разделе "Контакты".

Под Киевом открыли новогодний городок в Добропарке. Кроме множества фотозон, фудкортов, музея новогодних игрушек,снежной горки и елки, здесь есть парк световых 3D-фигур. Также на территории парка работает резиденция Доброчара – "украинского Санты". По легенде он — ученый и охранник природы.

Добропарк открыт ежедневно до конца января с 11:00 до 20:00. Входной билет обойдется в 350 гривен, а льготный — 250 гривен. В стоимость входит прогулка по парку и вход в резиденцию Доброчара. Вход для детей до четырех лет включительно – бесплатный.

Как добраться – село Мотыжин, Макаровский район (Житомирская трасса, 29 км). На маршрутках или личном транспорте.

Roshen Winter Village открылся для посетителей еще 4 декабря. Здесь работает каток под открытым небом и фудкорты, а также проводят экскурсии на шоколадную фабрику.

В центре катка разместили новогоднюю елку с "магическим туннелем в северно-ледовитом стиле", ее украсили гирляндами, сосульками, пингвинами, белыми медведями и мишками Тедди с подарками и игрушками в лапах.

Как добраться – проспект Науки, 1 (метро "Демеевская").

На ВДНХ 11 декабря начал работать ежегодный фестиваль "Зимова країна". На территории Экспоцентра есть зимний городок, где посетителей ждет большое количество развлечений и тематических локаций, в частности каток, Музей Нового года, резиденция Санты и Рождественская фабрика мечты. Цены можно узнать на сайте.

Как добраться – проспект Академика Глушкова, 1. Станция метро "Выставочный центр".