Новая партия помощи: Кличко передал украинским защитникам более 3 тыс. дронов. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко передал военным очередную партию помощи от общины столицы. Защитники Украины получили, в частности, FPV-дроны и беспилотники-перехватчики "Шахедов".

Об этом киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица и в дальнейшем продолжит поддерживать ВСУ.

"Очередная партия необходимой помощи нашим Защитникам! От общины столицы передал на фронт бойцам 225-го отдельного штурмового полка ВСУ еще 3100 БпЛА различных типов. В частности, 2 400 FPV-дронов на оптоволокне, 500 беспилотников-перехватчиков (антишахедных) и 200 Matrice 4Е и 4Т", – написал Кличко.

Мэр добавил, что в марте бойцы 225-го полка получили от Киева 3095 БПЛА различных типов и 20 наземных роботизированных комплексов. В общем, вместе с сегодняшними, за почти 5 месяцев 2026 года от общины города воинам различных бригад столичная община передала уже более 50 500 БПЛА различных типов.

"Столица и в дальнейшем будет помогать всем нашим военным! Слава Украине и ее Героям!", - резюмировал Кличко.

