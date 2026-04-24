Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады получили 1960 БпЛА от столицы. Фото

Киев передал бойцам 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады еще 1960 БпЛА разных типов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Передал на фронт от общины столицы очередную партию необходимой защитникам помощи. К бойцам 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады отправили еще 1960 БпЛА различных типов", – рассказал Кличко.

По его словам, речь идет о 1500 FPV-дронов (из них 1000 на оптоволокне), 200 беспилотников Mavic 3 PRO, 200 Matrice 4Т, 50 дронов-перехватчиков и 10 бомберов.

Мэр добавил, что с начала года 5-й ОШБр на необходимое оснащение из городского бюджета направили 200 млн грн.

"Всего в 2026 году от общины города бойцам различных бригад передали уже более 47 500 БПЛА различных типов и другое оборудование", – сообщил мэр столицы.