Ночью гроза и до +15°С: прогноз погоды по Киевской области на 9 апреля

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 9 апреля, облачно, днем умеренный дождь, местами по области с грозой. Воздух в регионе максимально прогреется до +15°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-5 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 9 апреля. Облачно с прояснениями, днем умеренный дождь, кое-где по области с грозой. Температура по области днем 10-15°С; в Киеве днем 12-14°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +11°С…+13°С; Мироновка +11°С…+13°С; Фастов +11°С…+13°С; Яготин +13°С…+15°С; Барышевка +13°С…+15°С; Борисполь +13°С…+15°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве весь день. Утром мелкий дождь днем усилится и будет идти до самого вечера.

Напомним, в Киеве в среду, 5 апреля, синоптики зафиксировали рекорд суточного количества осадков. А именно 20,6 миллиметров, что на 3,4 мм больше предыдущего.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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