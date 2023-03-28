Ночная атака дронами в Киеве: работники магазина, где произошел взрыв, начали разбирать завалы. Фото

В Святошинском районе Киева в ночь с 27 на 28 марта в результате очередной атаки дронами со стороны страны-террориста РФ произошел взрыв с последующим пожаром в одном из городских магазинов. Уже с утра работники заведения начали разбирать завалы.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. К счастью, никто не пострадал.

Так, в ночь с 27 на 28 марта страна-агрессор РФ совершила очередную атаку на столицу Украины с помощью дронов Shahed-136/131. Силами ПВО все воздушные цели были обнаружены и уничтожены. К сожалению, в результате падения обломков беспилотного аппарата произошел взрыв и возник пожар в одном из магазинов в Святошинском районе Киева.

Спасатели оперативно потушили огонь, а уже с утра работники магазина начали разбирать завалы на крыше торгового заведения под наблюдением полиции. Доступ во двор закрыт.

Следует добавить, что в момент взрыва на территории магазина находилась только охрана, но люди находились у себя на посту и поэтому никто, к счастью, не пострадал.

Напомним, поздно вечером 27 марта и следующей ночью Россия прибегла к воздушной атаке по Украине дронами-камикадзе. В Киевской области сработало ПВО: обломки "Шахеда" привели к пожару в нежилом здании в Святошинском районе. В то же время беспилотники летали и над Днепропетровщиной: один из них попал в частное предприятие в Днепре, в результате чего возник сильный пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала марта Россия атаковала Украину более 70 иранскими дронами-камикадзе (до атаки 27-28 марта). Войска государства-агрессора начали запускать "Шахеды" по новым направлениям – из Краснодарского края и Брянской области РФ.

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