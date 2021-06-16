Нитраты зашкаливают: мы проверили, безопасно ли покупать сезонные овощи в Киеве. Фото

В Киеве, как и во всей стране высокий сезон первых овощей и фруктов. Все уже спешат купить клубнику, черешни, вишни, а хозяйки еще и хотят приготовить молодой картофель. Однако не всегда первые лакомства сезона безопасны для человека, ведь в них могут в повышенном количестве содержаться нитраты, которые несут угрозу нашему здоровью.

Корреспонденты OBOZREVATEL "вооружились" нитрат-тестером и отправились изучать первые летние ягоды и овощи, которых в избытке не только в магазинах и на рынках, но и на многочисленных раскладках по всему Киеву. Результаты нашей инспекции не очень утешительные (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Для "инспекции" мы выбрали район возле станции метро "Левобережная" – здесь несколько больших супермаркетов, рынок и довольно много раскладок, где торгуют крестьяне или приезжие.

В одном из супермаркетов с помощью нитрат-тестера удалось измерить уровень нитратов в молодом картофеле, капусте, помидорах – все они не превышают норму. То же самое касается и клубники – все показатели в норме.

А вот в супермаркете через дорогу "зашкаливали" нитраты в огурцах. Как нам удалось выяснить, они были выращены в теплице. Впрочем, остальные овощи и ягоды соответствовали всем нормам.

На рынке "Левобережный" продавцы неохотно соглашались на предложение измерить уровень нитратов в сезонных овощах и ягодах.

"Идите к тем, кто на раскладке стоит. Они ничего не платят – стоят вон под рынком. А мы каждый день сдаем свою продукцию на анализ, так что ваши измерения нам не нужны", – возмутилась одна из продавцов.

Местные торговцы говорили, что их продукция не привозная, а вся из огородов. А вот клубнику везут из Мелитополя и Измаила и отмечали, мол, все люди довольны и жалобу на качество купленного они не получали.

Все же мы измерили несколько лотков с черешнями и клубникой. Все показатели были в норме, а вот на одной из точек "зашкаливала" молодая картошка. Владелец возразил, что показатели тестера неправильные и что свой картофель он ничем не обрабатывал.

В целом, покупать сезонные овощи на рынках безопасно. Но нужно обязательно интересоваться их происхождением и наличием всевозможных разрешительных документов и результатов исследований.

Покупая сезонные овощи и фрукты на торговых точках вне рынков, всегда нужно думать о последствиях. Ведь в большинстве своем, продавцы не имеют никаких разрешений на торговлю. Не удивительно, что уровень опасных веществ здешних товаров превышает все нормы.

Мы изучили четыре раскладки и везде один результат – уровень нитратов выше нормы в 2-3 раза! А на одной из точек наш прибор показал, что ягоды вообще нельзя употреблять.

Реакция продавцов на раскладках разная. Одни не верят показателям нитрат-тестера, другие признают, что обрабатывали ягоды или овощи разнообразными пестицидами, из-за чего может быть угроза здоровью людей. Одна женщина чуть не расплакалась, когда узнала, что уровень нитратов в ее клубнике очень опасный для человека.

А некоторые торговцы вообще отказывались, чтобы их продукцию проверяли на уровень опасных веществ. Они грубили корреспондентам OBOZREVATEL и заявляли, что им никакие журналисты и госслужбы не страшны, так как урожай "продавать нужно", а то пропадет.

Эксперты советуют быть очень внимательными и требовать соответствующие документы как в супермаркетах, так и на рынках.

"Добросовестные продавцы отдают свой товар на исследование. В лаборатории образцы особым образом изучают, добавляют реагенты и считают содержание вредных веществ специальными приборами. Если все в норме, продавцу выдается заключение, которым разрешается реализация продуктов", – рассказал эксперт.

Этот документ покупатель имеет право требовать на рынке, но на практике мало кто этим интересуются.

Также специалисты советуют покупать нитрат-тестеры, особенно людям, у которых есть маленькие дети. Так как они наиболее подвержены риску отравится или заболеть при употреблении пищи с высокой концентрацией нитратов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине затяжные дожди испортили высокий урожай мелитопольской черешни, производители ягод потеряли значительную часть ранних сортов урожая.