Незаконный захват земель НПП "Голосеевский" эксмилиционером Николаевцем: к судебному делу присоединился Киевсовет

Киевский городской совет присоединился к судебному делу относительно спасения заповедной земли в Национальном природном парке "Голосеевский". Речь идет об уничтожении плодородных почв и лесного фонда НПП более чем на 10 миллионов гривен.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Следующее заседание суда состоится 10 октября.

"Дерзкая застройка Святошинским экс-милиционером Анатолием Николаевцем заповедных земель Национального природного парка "Голосеевский" и незаконное уничтожение им в НПП плодородных почв и лесного фонда НПП более чем на 10 миллионов гривен заставили киевский совет присоединиться к спасению земли столичного общины", – сообщил журналист.

Впервые на судебное заседание защиты заповедных земель явилась официальная представительница Киевсовета вместе с уполномоченной коллегой из Святошинского лесохозяйства. Председательствующий судья удовлетворил ходатайство представителей городских властей ознакомиться с материалами дела. В частности, это касается противоправных действий столичных государственных нотариусов Аврамченко Снежаны Сергеевны и Кендзер Виктории Ярославовны.

Они на основании несуществующего решения Брянковского суда Луганской области фактически узаконили захват бывшим милиционером Анатолием Николаевцем государственных земель НПП. Последний застраивает заповедные территории, строя здесь парковки и рестораны.

"Следующее заседание по этому резонансному делу судья назначил на 10 октября 2023 года. К этому времени сторона ответчика надеется дожать автора разоблачительных материалов о бесчинстве Святошинского экс-милиционера. Его официальная представительница по этому же скандальному делу Наталия Западнюк направила изданию OBOZREVATEL запрос на обнародование личных данных автора статей о захвате земель Нацпарка "Голосеевский", – добавил корреспондент.

В частности, представитель бывшего правоохранителя хочет получить адрес проживания журналиста, а также контактный номер телефона. Следует добавить, что данная информация защищена Законом Украины "О защите персональных данных", а представитель СМИ – нормами статьи 171 Уголовного кодекса Украины "О препятствовании законной деятельности журналиста".

Как OBOZREVATEL писал раньше:

В Киеве эксначальник милиции Святошинского района уничтожает территорию национального парка "Голосеевский". Еще несколько лет назад он построил на территории парка по адресу ул. Бударина 2/1 (теперь это улица Украинского возрождения) МАФ, а затем там появился бар-ресторан "Прованс". 2016 незаконное строение снесли, но на ее месте появился новый ресторан под названием "Чудо-мангал".

Как удалось выяснить, основанием для ведения хозяйства на территории парка стало липовое решение Брянковского городского суда Луганской области от 2010 года. Этот суд находится на временно оккупированной территории еще с 2014 года. Поэтому его деятельность прекращена, а дела рассматривал до 2022 Лисичанский городской суд. Там нам официально ответили, что такого решения суда у них нет. В отношении этого решения было даже открыто уголовное производство в Соломенском районном управлении полиции Киева. Установили, что такого решения суд действительно не существует. Но вместо того, чтобы упразднить право собственности на всю недвижимость компании Николаевца (а в этом судебном решении, кроме участка в парке, речь идет еще о нескольких объектах недвижимости в столице), уголовное производство просто закрыли.

В ходе расследования местные жители обратили наше внимание на еще один объект Николаевца на территории садового общества "Киевский садовник" рядом с рестораном. Как следует из реестра недвижимости, Николаевцу-старшему здесь принадлежат 5 земельных участков и дом 128 кв. м. У сына Дмитрия – два участка, у дочери Виктории – участок, два садовых домика площадью 31 и 168 кв. м. По словам источника, близкого к семье Николаевца, на территории дома главы семьи есть большой бассейн. Так что трубы для сброса грязной воды они вывели прямо в национальный парк. Кроме этого, они умудрились построить здесь 4-этажное здание, явно нарушающее требования земельного законодательства, градостроительства. Здание невозможно ввести в эксплуатацию, поскольку эта земля выделена исключительно под ведение индивидуального садового хозяйства.

По информации активистов, захватывать заповедные земли НПП помогал Руслан Ригованов, недавно отстраненный от должности в Минобороны Украины. Он имеет покровителей среди бывших стражей порядка, во время войны обслуживал российских пропагандистов, а также предоставлял ложную информацию об участии в боевых действиях на Ирпенском направлении.

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