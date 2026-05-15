В Киеве в результате российской атаки 14 мая погибли двое работников 'Новой почты'. Фото

В результате российской ракетной атаки по жилому дому в Дарницком районе Киева погибли двое работников "Новой почты". 14 мая оборвались жизни Дмитрия Павелко и Дмитрия Лепского.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Вечная память жертвам российского террора.

Что известно

Как рассказали в "Новой почте" в результате ракетной атаки по жилому дому в Дарницком районе Киева 14 мая, погибли двое сотрудников компании. Жертвами террористического удара России стали оператор отделения №257 Дмитрий Павелко, и оператор отделения №52 Дмитрий Лепский, который погиб вместе с женой Светланой.

"Это невосполнимая потеря для всей нашей команды. Мы выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал Дмитрия и Дмитрия. Также искренне соболезнуем всем семьям, которые потеряли своих близких в этой страшной трагедии. Вместе с Киевом сегодня скорбит вся страна", – добавили в пресс-службе.

В компании отметили, что находятся на связи с семьями погибших работников и оказывают всю необходимую помощь.

Российская атака

Ночью 14 мая российская террористическая армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 15 мая, была завершена поисково-спасательная операция на месте попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом в Дарницком районе. Сейчас подтверждена гибель 24 человек, из которых 3 – дети.

