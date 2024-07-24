Некачественное строительство тоннеля: в КГГА рассказали о выводах экспертов по аварии на "синей" ветке метро

Специалисты предоставили окончательные результаты экспертизы относительно причин аварии на перегоне между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" в Киеве. В частности, оправа тоннеля построена некачественно с нарушением допусков монтажа колец.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Выводы экспертов будут переданы правоохранительным органам.

Получены результаты экспертизы: окончательно установлены некачественные проектные решения и некачественное строительство тоннеля метро между ст. м. "Демеевская" – "Лыбидская", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, исследования Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения с привлечением научных, научно-технических и профильных экспертов подтверждают, что причинами возникновения аварийной ситуации являются:

оправа тоннеля согласно проекту должна эксплуатироваться при значительно меньшем уровне грунтовых вод;

оправа тоннеля построена некачественно с нарушением допусков монтажа колец;

жесткость тоннеля ниже проектной – вследствие применения стеновых блоков вместо лотковых (уменьшенная толщина и отсутствие ребер).

"Результаты проведенной экспертизы будут предоставлены в правоохранительные органы в рамках возбужденного уголовного дела", – подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 23 июля, и.о. начальника КП "Киевский метрополитен" и руководителю службы пути, туннельных сооружений и зданий вручили подозрения в деле по ситуации, которая возникла на перегоне между станциями метро "Демеевская" - "Лыбидская". Нынешнему руководству столичного метрополитена вручили подозрения, несмотря на некачественные проектные решения и некачественное сооружение конструкции тоннеля.

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