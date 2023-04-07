Небольшой дождь и до +15°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 8 апреля

В Киеве и Киевской области в субботу, 8 апреля, облачно с прояснениями, небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +15°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 8 апреля. Облачно, небольшой дождь. Температура по области ночью 3-8°С тепла, днем около 10-15°С; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 11-13°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +10°С…+12°С; Мироновка +11°С…+13°С; Фастов +10°С…+12°С; Яготин +14°С…+16°С; Барышевка +14°С…+16°С; Борисполь +12°С…+14°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве 8 апреля небо будет покрыто облаками. Ночной дождь до утра стихнет. Днем он уйдет с большей силой, а к вечеру ослабеет.

Напомним, в Киеве в среду, 5 апреля, синоптики зафиксировали рекорд суточного количества осадков. А именно 20,6 миллиметров, что на 3,4 мм больше предыдущего.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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