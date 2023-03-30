Небольшой дождь и до +12°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 31 марта

В Киеве и Киевской области в пятницу, 31 марта, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, днем небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 31 марта. Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура по области ночью 0-4°С мороза, днем 7-12°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С мороза, днем 9-11°С тепла", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве 31 марта небо будет покрыто облаками. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.

Напомним, начало апреля не порадует украинцев теплой и солнечной погодой. Метеорологические данные указывают на то, что первые 10 дней нового месяца будут относительно холодными, высока вероятность осадков (и даже снега) во многих областях страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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