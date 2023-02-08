Небольшая облачность: прогноз погоды по Киевской области на 9 февраля

В Киеве и Киевской области в четверг, 9 февраля, синоптики прогнозируют малооблачную погоду, без осадков. Температура воздуха в регионе днем составит 0-5°С мороза.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 9 февраля. Малооблачно, без осадков, на дорогах гололедица. Температура по области ночью 10-15°С мороза, днем 0-5°С мороза; в Киеве ночью 10-12°С мороза, днем 1-3°С мороза", – говорится в сообщении.

Со своей стороны, портал Sinoptik отметил, что утро и день в Киеве будут облачными, только вечер порадует нас ясным небом. Осадков синоптики не прогнозируют.

Напомним, 2 февраля сурок Тимка дал прогноз, когда в Украину придет настоящая весна. Смотрительница животного рассказала, что тепло станет не раньше, чем через шесть недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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