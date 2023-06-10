Не позже 21:00: в Киеве и области ввели дедлайн для всех развлекательных мероприятий

Все развлекательные мероприятия в Киеве и области должны завершаться раньше комендантского часа – до 21:00. Оперативный штаб Киевской областной военной администрации на своем заседании принял такие временные ограничения.

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О нововведениях заявил глава ОВА Руслан Кравченко. По его словам, такие ограничения будут продолжаться до завершения действия правового режима военного положения.

Глава ОВА дополнительно обратился к владельцам и посетителям развлекательных комплексов области и напомнил, что комендантский час в столичном регионе продолжает действовать с 00:00 до 5:00. Поэтому все развлекательные заведения без исключения – бары, рестораны, загородные комплексы, клубы, ТРЦ и т.п. – должны прекратить работу.

Кравченко подчеркнул, что за нарушение комендантского часа законом предусмотрена ответственность. А чтобы проконтролировать соблюдение этих норм, в регионе будут проводиться регулярные проверки с привлечением полиции.

OBOZREVATEL ранее рассказывал, какое наказание грозит тем, кто нарушает комендантский час.

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