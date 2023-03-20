Не понравилась парковка: в Киеве неизвестные обрисовали несколько машин возле многоэтажки. Фото и видео

В Дарницком районе Киева ночью обрисовали несколько автомобилей во дворе многоэтажного дома. Неизвестные оставили картинки в виде знака "парковка запрещена" на тех машинах, которые, возможно, были оставлены водителями с нарушением ПДД.

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Об этом сообщили в соцсетях. Якобы событие произошло на улице Урловской, 36 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, во дворе многоэтажки в Дарницком районе столицы неизвестные ночью обрисовали несколько машин, возможно, были припаркованы с нарушением правил дорожного движения. "Художники" закрасили автомобильные номера, а на окнах машин оставили картинки, в частности, в виде знака "парковка запрещена".

Сколько машин пострадали от действий неизвестных, не сообщалось. Обращались ли водители машин к правоохранителям, также неизвестно.

Напомним, в Днепровском районе Киева водитель внедорожника Toyota припарковал свою машину с грубым нарушением ПДД. Он оставил машину прямо на пешеходном переходе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева заметили дежурного "героя парковки". Водитель оставил машину прямо на пешеходной дороге, а женщинам, везшим детей на колясках, якобы предлагал обходить его авто по проезжей части.

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