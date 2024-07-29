"Не место напоминать о военнопленных": в Киеве произошел скандал с участием охранника ЦУМа. Видео

В столичном ЦУМе произошел скандал с участием участников акции Free Azov и представителя службы безопасности магазина. Последний прицепился к нескольким посетителям, потому что те были с плакатами в поддержку освобождения украинских военнопленных.

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Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. В Центральном универмаге уже отреагировали на инцидент.

По словам одной из участниц акции Free Azov, они посетили магазин, чтобы выпить кофе, когда к ним подошел работник ТЦ и прицепился к плакатам с напоминанием о военнопленных, заявив, что это "не формат ЦУМа". По его словам, магазин – это "не место напоминать о военнопленных", потому что "напоминание о находящихся в плену людях им никак не поможет".

Со своей стороны женщины заявили, что просто пьют кофе и не к кому не подходят с плакатами. После непродолжительного разговора работник службы безопасности ушел.

Стоит добавить, что в ЦУМе уже отреагировали на инцидент, назвав действия охранника абсолютно недопустимыми.

"Команда ЦУМ Киев глубоко шокирована случившимся и не разделяет частное мнение сотрудника службы безопасности. Нет никаких правил, запрещающих нашим посетителям право на свободу слова. Мы считаем действия сотрудника службы безопасности универмага абсолютно недопустимыми, после служебного расследования этот сотрудник больше не работает в ЦУМ Киев. Мы постоянно поддерживаем проекты, созданные в поддержку наших Героев и в память о погибших Воинах. От имени администрации универмага мы приносим извинения за данную ситуацию, и делаем все возможное, чтобы подобное не повторилось в будущем", – сообщила пресс-служба универмага.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Киеве произошел очередной скандал с участием работника службы такси. Водитель во время поездки слушал российский шансон, а затем во время общения заявил пассажирке, что Крым никогда не был украинским, а "нам его просто дали".

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