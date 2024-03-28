Не исключается угроза попыток проникновения ДРГ: в Киеве усилят меры безопасности. Известно подробности

Совет обороны Киева принял ряд решений по безопасности на фоне ссылки на угрозы со стороны страны-террориста РФ. В частности, это касается усиления обстрелов и не исключается проникновение вражеских ДРГ.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Жители столицы призвали соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушных тревог.

"Поводом заседания Совета обороны стали последние заявления руководителей страны-агрессора по поводу намерений увеличить количество ракетных атак, направленных на гражданские объекты и мирных граждан Украины и Киева в частности. Это подтверждается последними ракетными ударами с применением вооружения с кратчайшим временем прилета. Кроме того, не исключается угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп противника, привлечения агентов российских спецслужб и других враждебных элементов для дестабилизации ситуации в столице", – сообщили в пресс-службе.

Как отметили в КГВА, учитывая эту информацию, Совет обороны Киева принял следующие решения:

безотлагательно проработать вопросы проведения в дальнейшем мероприятий в городе Киеве, которые предусматривают привлечение большого количества людей;

пересмотреть документы о жизнедеятельности граждан столицы по работе общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан;

всем силовым и военным структурам города Киева в соответствии со своими полномочиями усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и порядка в столице;

всем ответственным структурам и балансодержателям защитных сооружений гражданской защиты обеспечить постоянный доступ населения к укрытиям и готовность Пунктов несокрушимости.

"Отдельно будет осуществляться мониторинг социальных сетей по распространению дезинформации, провокаций и другой информации, направленной на дестабилизацию ситуации в столице. Киевлян прошу сохранять спокойствие. Не паниковать. Мы принимаем превентивные меры, чтобы Киев и его жители были надежно защищены", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве одна из гостиниц Raddison Blu Hotel, расположенная в Шевченковском районе города, попала в скандал. По словам Екатерины Смачило, вечером 25 марта во время воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара ее не пустили в укрытие заведения, аргументируя тем, что оно якобы "только для посетителей".

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