"Исключительно для посетителей": в Киеве во время воздушной тревоги женщину не впустили до укрытия элитной гостиницы

В Киеве одна из гостиниц Raddison Blu Hotel, расположенная в Шевченковском районе города, попала в скандал. По словам Екатерины Смачило, вечером 25 марта, во время воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара, ее не пустили в укрытие заведения, аргументируя тем, что оно якобы "только для відвідувачів".

Об этом жительница столицы рассказала в комментарии OBOZ.UA. Она уже написала соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Так, по словам Екатерины Смачило, вечером понедельника, 25 марта, во время воздушной тревоги из-за угрозы ракетного удара баллистическим вооружением ее не пустили в укрытие Raddison Blu Hotel.

"Они сказали, что у них укрытие исключительно для посетителей отеля. Все. Для проживающих. Аргументов дальше никаких не было – я ничего не расспрашивала, потому что была тревога и я просто побежала в другое укрытие", – рассказала Екатерина.

Киевлянка добавила, что в дальнейшем после огласки представители гостиницы написали ее в Instagram с просьбой дать номер телефона.

"Мы вам перезвоним и объясним, почему так произошло – то есть это не прощение. Я им ответила, что объясните полиции и военной администрации. И дальше они мне послали голосовое сообщение, которое я даже не открывала, потому что это не нормальная коммуникация", – добавила Смачило.

Она также рассказала, что полиция оперативно прибыла по вызову. Правоохранители помогли написать заявление и передали его следователю Шевченковского района. Рассмотрение обращения продлится до 30 дней.

В полиции Киева нам подтвердили факт обращения – ведется проверка по этому факту.

Стоит добавить, что OBOZ.UA обратился за комментарием к Raddison Blu Hotel по поводу этой ситуации с просьбой прокомментировать ее. Но там ответили, что у "у нас нет укрытия в отеле – у нас есть паркинг", а за другими разъяснениями попросили обратиться в головной офис, написав соответствующее письмо.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в четверг, 14 декабря, во время воздушной тревоги не пустили в укрытие школы детей погибшего защитника Украины. Дети пытались скрыться от опасности вместе со своей собакой, но охранник заведения не уронил их из-за животного.

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