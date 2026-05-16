Навсегда в памяти: в Киеве люди продолжают приносить цветы и игрушки к разрушенному российской ракетой дому. Фото и видео
В Киеве люди продолжают нести цветы и игрушки к дому в Дарницком районе, который был разрушен в результате ракетной атаки РФ 14 мая. Также на дереве размещены фотографии погибших.
Об этом сообщили в социальных сетях. Вечная память жертвам российского террора.
Что известно
"Киевляне не прекращают приносить цветы и детские игрушки к разрушенному ракетой дому 14 мая. Так люди чтят память жертв и поддерживают семьи погибших", – говорится в сообщении.
На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть большое количество цветов и игрушек, которые украинцы оставили возле дерева, растущего рядом с местом трагедии.
Кроме того, на самом стволе размещены фотографии тех, кого унесла российская террористическая атака, а также рядом большая надпись "Навсегда в памяти".
Российская атака
В ночь на четверг, 14 мая, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг сначала направил на город ударные дроны, а затем запустил баллистические и крылатые ракеты. Известно о пострадавших, к сожалению, есть погибшие.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 15 мая, была завершена поисково-спасательная операция на месте попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом в Дарницком районе. Сейчас подтверждена гибель 24 человек, из которых 3 – дети.
