В центре Киева запланировали шествие националистов: видео с места событий

В воскресенье, 9 мая в Киеве представители националистических организаций запланировали шествие к монументу Неизвестному солдату в парке Вечной Славы.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места события.

В 10:00 представители праворадикальнго движения батальон ОУН стали собираться на Арсенальной площади. Они хотят пройти маршем к Вечному огню в парке Вечной Славы, где тысячи людей пришли возложить цветы в память о жертвах II Мировой войны.

На шествие собралось несколько десятков людей. У них в руках флаги ОУН.

В то же время, правоохранители не пускают батальон ОУН к месту мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, столичная полиция и военные Нацгвардии взяли под усиленную охрану территорию, где будут проходить акции. В частности, территорию парка, где установлен Вечный огонь. Центр города патрулировали несколько тысяч правоохранителей.