Наладил схему "из рук в руки": на Киевщине староста села сбывал амфетамин местным жителям. Фото

В Фастовском районе Киевской области был задержан староста одной из местных объединенных территориальных общин. Как установили правоохранители, он может быть причастен к сбыту психотропного вещества – амфетамина.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"По данным следствия, мужчина, для улучшения своего материального положения, наладил сбыт амфетамина. Он принимал заказы на "товар" только у проверенных лиц среди местного населения. По телефону договаривался о месте встречи и передавал психотропы непосредственно в руки заказчика", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители задокументировали два факта продажи психотропов и задержали во время очередного сбыта амфетамина. Во время обысков по месту жительства и работы задержанного, а также в его машине обнаружены и изъяты психотропные вещества, патроны, тротиловую и дымовую шашки, электронные весы и банковские карты.

По факту незаконного сбыта психотропных веществ возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 134 тысяч гривен залога.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева правоохранители разоблачили мужчину, который обустроил у себя дома наркопритон. Во время обысков у него обнаружили и изъяли каннабису на 2 миллиона гривен.

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