Над Киевом заметили странное облако в виде гриба: синоптики пояснили явление. Фото

В небе над столице Украины Киевом обнаружили странное облако. По внешнему виду оно одновременно напоминало и "ядерный гриб", и "наковальню".

В Украинском гидрометцентре пояснили, что такое явление называется cumulоnimbus incus (наковальня). Также там рассказали, как формируются такие облака (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как уточнили синоптики, это кучево-дождевое облако, достигшее высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы.

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"Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, в результате чего начинается растекание облака в направлении преобладающего горизонтального потока воздуха. Таким образом, формируется характерная "наковальня" в верхней части", – сказано в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL публиковал снимки такого же явления, сделанные над Киевом в июне 2020 года.

Такую же "наковальню" засняли над Николаевом в июле 2018-го.