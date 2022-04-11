На Киевщине открыли движение по временному мосту, соединившему столицу с Бучанщиной. Видео

В Романовке Киевской области открыли движение по временному насыпному мосту. Он возобновил прямое автомобильное сообщение столицы с Ирпенем, Бучей, Гостомелем и Ворзелем.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, работы велись круглосуточно на протяжении 5 дней (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель — с сегодняшнего дня открыт временный насыпной мост в Романовке, соединяющий города с Киевом. Более 50 человек, более 40 единиц техники – экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, погрузчики, катки – были вовлечены в процесс восстановления. Протяженность временного насыпного моста — 245 м, ширина — 9 м. Для его постройки использовали более 9 тысяч тонн насыпных материалов", – сообщил Тимошенко.

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Он добавил, что благодаря восстановленному мосту, доставка гуманитарной помощи и строительных материалов в освобожденные от российских оккупантов города, будет осуществляться быстрее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области сотрудники дорожных служб начали восстанавливать дороги и мосты, которые были разрушены российскими оккупантами.