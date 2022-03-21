На железнодорожных вокзалах Киева введут ограничения из-за комендантского часа

В Киеве из-за усиления комендантского часа с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта на железнодорожных вокзалах будут действовать ограничения. Также, могут быть внесены изменения в график движения пассажирских поездов.

Об сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці". Кроме того, не будет курсировать электричка Святошин-Дарница.

"Так, в период действия комендантского часа вход в вокзалы Киев-Пассажирский и Дарница, а также посадка на пассажирские поезда в Киеве будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, попавшим на вокзал заранее комендантскому часу. Выход с вокзала может быть ограничен полицией из соображений безопасности", – говорится в сообщении.

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В "Укрзалізниці" уточнили, что до утра 23 марта не будет курсировать электричка Святошин-Дарница.

"Пригородные поезда будут курсировать, прежде всего, для транспортировки работников критически важных индустрий, в частности железнодорожников. Просим учитывать это при планировании поездки и внимательно следить за возможными изменениями в расписании", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве и Киевской области с 20:00 понедельника, 21 марта, и до 7:00 23 марта будет действовать усиление комендантского часа. Передвигаться по улице можно только при наличии спецпропусков.

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