На всех пляжах Киева запретили купаться: названа причина

С 17 июля на всех муниципальных киевских пляжах будут вывешивать красные флаги. Они означают, что купаться там запрещено.

Как сообщило коммунальное предприятие "Плесо" на своей странице в Facebook, соответствующий статус устанавливается с профилактической целью. Так, из-за длительной аномальной жары в водных объектах происходит активное "цветение" воды – размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества.

Как следствие, происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы. При таких обстоятельствах санитарное качество воды существенно ухудшается.

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Таким образом с целью предотвращения распространения среди населения инфекционных болезней официальным пляжам столицы присвоено временный статус "Не купаться". О снятии этого статуса будет сообщено позже.

К слову, территории пляжей остаются открытыми для отдыха и досуга на берегу.

Напомним, в Киеве начался пляжный сезон. Местные власти уже отрапортовали, что все столичные зоны готовы к лету, но пока посоветовали воздержаться от купания в водоемах. Тем не менее вскоре начнется повышение температуры воздуха и тысячи отдыхающих заполнят столичные берега Днепра.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве гости и жители столицы спасаются от жары на водоемах и реках города. При этом пляжах практически "забиты" отдыхающими..