На ВДНГ по программе Зеленского заработал крупнейший в Украине урбан-парк, вход свободный

В Киеве на ВДНГ начал работу крупнейший урбан-парк Украины, ставший первой частью самого масштабного и современного спортивного кластера на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины". Этот проект реализуется в рамках программ президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и "Здоровая Украина".

Об этом сообщает официальный сайт ВДНГ. Вход в урбан-парк свободный и открыт 24 часа в сутки. Посетителям доступны скейт-парк и споты для стритфутбола, стритденса, стритбола, воркаута и паркура.

При проектировании локаций учитывались пожелания профессиональных атлетов Украины и гостей ВДНГ, полученные в ходе специального исследования, а также пожелания из соцсетей экспоцентра.

Бетонный скейтпарк площадью 2500 м² предназначен для экстремальных уличных культур: скейтбординга, трюкового самоката, BMX, роллерблейдинга. Локация подходит как для профессионалов, так и для тех, кто только мечтает освоить скейт, самокат или BMX-велосипед, а также для тренировок, проведения профессиональных чемпионатов и джемов экстремальных уличных культур.

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Стритфутбольний спот содержит четыре корты 3х3 и четыре панна-корты (игра 1х1). Они изготовлены из железа и имеют профессиональное резиновое покрытие и трибуны. Место предназначено для тренировок по уличному футболу: 3х3, панна, фристайла.

Стритбольной спот состоит из двух кортов 3х3 и корта 5х5. Все корты имеют профессиональное резиновое покрытие, дополнены стойками и трибунами.

Стритденс & ивент-спот площадью 500 м² предназначен для занятий уличными танцами: брейком, хип-хоп дэнсом, дэнс-холлом, хаусом, папинго, локингом и тому подобное.

Стритворкаут-спот состоит из различных железных снарядов для занятий стритворкаутом. Имеет профессиональное резиновое покрытие и трибуны.

Паркур-спот содержит различные паркур-фигуры из металлического каркаса и фанеры, а также трибуны. Здесь будут проходить уличные тренировки по паркуру, мастер-классы, съемки паркур-контента, а также проводится всеукраинские джемы и батлы по паркурворкауту.

"2021 года стал знаковым для экстремальных уличных культур. В этом году скейтбординг впервые был представлен среди официальных видов спорта на Олимпийских играх в Токио, а 2024-м во время Олимпиады в Париже, Олимпийский комитет обещает добавить в программу ВМХ, брейкданс и уличный баскетбол", – говорится в сообщении.

Напомним, президента Владимир Зеленский ранее отметил, что создание активных парков и спортплощадок по всем уголкам страны – одна из составляющих его программы "Здоровая Украина".