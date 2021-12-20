На улицах Киева работает около 300 авто спецтехники Киевавтодора

В Киеве вечером в понедельник, 20 декабря, начался сильный снегопад. Около 300 автомобильных спецтехники КП "Киевавтодор" работают сейчас на улицах столицы.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко. Дорожники обрабатывают противогололедными средствами, в первую очередь, подъемы и спуски, брусчатки, мосты, тротуары.

Ночью синоптики прогнозируют значительное понижение температуры.

"Обращаюсь к водителям быть осторожными, а также не парковать авто на обочинах улиц, где они будут мешать снегоуборочной технике расчищать дороги и проезды", - написал Кличко.