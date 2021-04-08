На станции "Сырец" впервые в метро Киева использовали украинские эскалаторы

Олег Тимченко Жизнь столицы 04:15, 8.04.2021

Во время строительства станции "Сырец" впервые в истории столичного метро использовали украинские эскалаторы Крюковского вагоностроительного завода.

Как сообщает портал 44, ее открыли 14 октября 2004 года. Длина платформы составляет 102 метра.

Схема линии метро к станции "Сырец".
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Строительство станции.
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Архитекторами станции были Тамара Целиковская, Валерий Гневишев, Алексей Нашивочников, а также Екатерина Бадяева и Юрий Кравченко.

Сбойка эскалаторного тоннеля со средним залом станции.
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Обустройство рельсошпальной решетки в одной из камер съезда.
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Строительство вестибюля станции.
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Строительство наклонного хода к станции.
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Интерьер "Сырца" яркий и необычный. Пилоны и колейные стены покрыты белым мрамором с красной полосой, идущей вдоль всей станции

На "Сырце" впервые в киевском метро были установлены украинские эскалаторы.
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Готовый и торжественный вестибюль в день открытия.
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Кассовый зал вестибюля изнутри.
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Название станции выгравировано красной смальтой. В конце зала можно увидеть композицию, подсвеченную колоннами. Переход от потолка к пилонам красиво стилизован. На нем размещены информационные таблички и освещение.

Эскиз станций.
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Торец среднего зала оформлен красной смальтой.
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Станция получила свое название благодаря одноименному району, который называется в честь реки Сырец, впадающей в Днепр. По одной из версий, речку назвали так, потому что она берет начало в сыром месте.

Путевые стены облицованы белым мрамором с полосами из красной смальты.
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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на открытии станции Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена "Бориспольская" презентовали два вагона первого отечественного метропоезда Крюковского завода.

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