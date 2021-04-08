На станції "Сирець" уперше в метро Києва використали українські ескалатори

Під час будівництва станції "Сирець" уперше в історії столичного метро використали українські ескалатори Крюковського вагонобудівного заводу.

Як повідомляє портал 44, її відкрили 14 жовтня 2004 року. Довжина платформи становить 102 метри.

Схема лінії метро до станції "Сирець". tov-tob.livejournal

Будівництво станції. tov-tob.livejournal

Архітекторами станції були Тамара Целіковська, Валерій Гнєвишев, Олексій Нашивочников, а також Катерина Бадяєва та Юрій Кравченко.

Збійка ескалаторного тунелю із середнім залом станції. tov-tob.livejournal

Облаштування рейкошпальної решітки в одній із камер з'їзду. tov-tob.livejournal

Будівництво вестибюля станції. tov-tob.livejournal

Будівництво похилого ходу до станції. tov-tob.livejournal

Інтер'єр "Сирця" яскравий та незвичайний. Пілони та колійні стіни покрито білим мармуром із червоною смугою, яка йде уздовж всієї станції

На "Сирці" вперше в київському метро було встановлено українські ескалатори. tov-tob.livejournal

Готовий та урочистий вестибюль у день відкриття. tov-tob.livejournal

Касовий зал вестибюля зсередини. tov-tob.livejournal

Назву станції вигравірувано червоною смальтою. В кінці зали можна побачити композицію, що підсвічується колонами. Перехід від стелі до пілонів красиво стилізовано. На ньому розміщені інформаційні таблички та освітлення.

Ескіз станцій. tov-tob.livejournal

Торець середнього залу оформлено червоною смальтою. tov-tob.livejournal

Станція отримала свою назву завдяки однойменному району, який називається на честь річки Сирець, що впадає в Дніпро. За однією з версій, річку назвали так, тому що вона бере початок у сирому місці.

Колійні стіни облицьовано білим мармуром із смугами з червоної смальти. tov-tob.livejournal

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на відкритті станції Сирецько-Печерської лінії київського метрополітену "Бориспільська" презентували два вагони першого вітчизняного метропоїзда Крюківського заводу.