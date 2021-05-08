На станции метро "Выдубичи" в Киеве снимали ролик известного бренда: интересные факты

Станция метро "Выдубичи" в Киеве 30 декабря 1991 года была открыта для пассажиров. В 2017 году ее платформу выбрали для съемок рекламного ролика всемирно известного бренда Lacoste.

На видео, размещенном в сети, можно увидеть, как герои начиная с 1930 года пытаясь встретиться перемещаются во времени от одной локации. к другой. Они наконец-то сталкиваются в киевском метрополитене (чтобы посмотреть видео проскролльте до конца страницы).

Как сообщил портал 44, станция находится на правом берегу Днепра, а дальше, уже на левом – "Славутич". Между ними расположена не действующая станция "Теличка".

"Выдубичи" имеют островную прямую платформу длиной 105 и шириной в 11,1 метр. Ее архитекторами были Тамара Целиковская, Александр Бородай и Александр Бабак. Она облицована мрамором и оформлена в "растительно-народном" стиле. Это хорошо видно на табличках с ее названием, расположенных по бокам платформы.

В 2001 году на станции был открыт второй выход, который ранее закрывали стеной.

Согласно проекту, среди ее названий были – "Правобережная", "Надднепрянское шоссе" или "Надднепрянская".

Свое наименование она получила в честь исторической местности Киева – Выдубичи, название которой имеет несколько версий происхождения. Одна из них – от выплывания (выдыбания) деревянного идола Перуна.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что станция Сырецко-Печерской линии метро "Золотые Ворота" в Киеве благодаря своему оформлению признана одной из самых красивых в мире.