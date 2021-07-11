На Русановской косе в Киеве заметили медузу. Видео и разъяснение

В Киеве отдыхающие при купании в Днепре столкнулись с пресноводной медузой. Ее заметили на пляже, расположенном на Русановской косе.

Очевидцы сняли водную обитательницу на видео. Его опубликовал Telegram-канал "Киев без цензуры" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На ролике видно, что медуза плавает в воде. Женщина за кадром подтверждает: "Да, видно ее хорошо, вот тень".

Видео дня

Отметим, что пресноводная медуза "Краспедакуста Совербі" (Craspedacusta sowerbii) – явление довольно не редкое. Их появление не раз фиксировали в Днепре, Десне и других пресных водоемах Украины.

По словам специалистов, гидроидные полипы, как еще именуют пресноводных медуз, обычно осваивают верховья реки на фоне изменения климата и потепления речных вод.

Напомним: на территории Оболонского района в Киеве заметили водяного скорпиона из семейства клопов. Его укус для человека очень болезненный, потому отдыхающих на озере Редькино попросили быть осторожными и внимательными.

В общем за последние несколько лет в водоемах Киева жители и гости города часто встречали экзотических представителей животного мира. Начиная от миниатюрных медуз и заканчивая представителями семейства пираньевых. OBOZREVATEL собрал топ-3 самых невероятных находок в водных угодьях столицы (фото и видео).

Как сообщал OBOZREVATEL, этим летом отдыхающие много заявляли, что их разочаровал курортный сезон в Украине. Люди жаловались на медуз, морских блох, неблагоприятную погоду и заоблачные цены.