На пригородных маршрутах Киева повысят цены на проезд

С 6 февраля стоимость проезда на некоторых пригородных маршрутах Киевской области увеличится до 23 гривен.

Как сообщает 44, повышение цен коснется пассажиров, которые ездят в Киев из Ирпеня и Гостомеля.

По словам главы ирпенского АТП Александра Лапунского, на это повлияло несколько факторов. В частности, рост стоимости топлива и карантинные ограничения.

По этой причине перевозчики вынуждены повышать стоимость проезда на следующих маршрутах:

Ирпень – Киев: с 17 до 20 грн;

Ирпень – Оболонь: с 20 до 23 грн;

Ирпень – Гостомель: с 7 до 10 грн;

Гостомель –– - Киев: с 20 до 23 грн;

Ирпень – Буча: с 9 до 10 грн;

По городу Ирпень: остается 7 грн.

Пока не известно, будет ли расти стоимость проезда в дальнейшем.

Отметим, в Киевсовете заявляли, что в начале 2021 года стоимость проезда в общественном городском транспорте повышаться не будет. По словам заместителя городского головы, секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, речь идет о первых трех месяцах.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко заявил, что стоимость проезда в метро Киева может увеличиться с 8 до 20 грн. Из-за коронавируса количество пассажиров значительно сократилось, при этом расходы остались на прежнем уровне. С февраля, по его словам, местные власти начнут рассматривать вопрос подорожания проезда.