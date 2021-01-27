Проезд в метро Киева может подорожать до 20 грн: перевозчики предупредили о новых ценах

Стоимость проезда в метро Киева может увеличится с 8 до 20 грн. Из-за коронавируса количество пассажиров значительно сократилось, при этом расходы остались на прежнем уровне.

Об этом в комментарии "Вестям" рассказал глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко. С февраля, по его словам, местные власти начнут рассматривать вопрос подорожания проезда.

"Они взяли на себя много финансовых обязательств, перед тем же ЕБРР, для получения новых автобусов. И, я думаю, они готовы к повышению, но ждут, когда первыми решатся маршруточники", – сказал Павленко о желании столичных властей повысить тариф на общественный транспорт (автобусы, троллейбусы, метро).

Источники издания в киевской власти подчеркивают, что тарифы держат в узде, поскольку это решение принимается на политическом уровне.

"Сейчас обсуждают тариф на уровне 16–20 грн. Но эта тема скользкая, никто ее вслух не озвучит кроме мэра. А ему это невыгодно. По крайней мере, до выборов, о которых все говорят – внеочередных парламентских или даже президентских, заявку на которые уже сделал Кличко", – отметил "Вестям" источник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 2009-2010 годах компания российско-украинского олигарха Павла Фукса "Укррослизинг" (позднее – "Австро-Венгерская лизинговая компания") продала киевскому метрополитену 100 вагонов в лизинг по заоблачной цене, а в 2016 году потребовала штраф, пеню и "коэффициент корректировки" на общую сумму почти 2 млрд гривен (!) Из них около 1,2 млрд – результат того самого коэффициента, включенного в договор уже после его подписания.