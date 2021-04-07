На открытии станции метро "Бориспольская" в Киеве впервые показали украинские вагоны

На открытии станции Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена "Бориспольская" презентовали два вагона первого отечественного метропоезда Крюковского завода.

Как сообщил портал 44, длина ее платформы составляет 104 метра и шириной 11,1. Колонн и пилонов нет.

Станция на завершающей стадии строительства. Укринформ

Со стороны будущего восточного вестибюля. Укринформ

На открытии станции презентовали два вагона первого отечественного метропоезда . Укринформ

Вестибюли находятся под землей и к ним ведут обычные лестницы, но при этом там есть лифты. Станция оформлена в современном стиле – на потолке можно заметить металлическую конструкцию, напоминающую конвейер. Стены отделаны бежевым мрамором. Присутствуют металлические вставки.

Проект оформления "Бориспольской". tov-tob.livejournal

Кассовый зал и лестница. tov-tob.livejournal

"Бориспольскую" проектировали архитекторы Тамара Целиковская, Валерий Гневишев, Андрей Юхновский, при участии Алексея Нашивочникова. Для посетителей ее открыли 23 августа 2005 года.

Центральная ось станции подчеркнута двумя световыми полосами. tov-tob.livejournal

Пол составлен из плит красного и серого гранита. tov-tob.livejournal

У станции с самого начала было единственное название, которое она получила в честь города Борисполь. В нем находится крупнейший в Украине международный аэропорт. Город и аэропорт, в свою очередь, названы в честь князя Бориса, сына Владимира Святославича.

Путевые стены облицованы бежевым мрамором и синей смальтой. tov-tob.livejournal

Порталы лестниц и тоннелей также украшены синей смальтой. tov-tob.livejournal

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на месте станции Сырецко-Печерской линии метро в Киеве "Вырлица" изначально построили противопожарную платформу.