На открытии станции метро "Бориспольская" в Киеве впервые показали украинские вагоны

Олег Тимченко Жизнь столицы 05:15, 7.04.2021

На открытии станции Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена "Бориспольская" презентовали два вагона первого отечественного метропоезда Крюковского завода.

Как сообщил портал 44, длина ее платформы составляет 104 метра и шириной 11,1. Колонн и пилонов нет.

Станция на завершающей стадии строительства.
Укринформ
Со стороны будущего восточного вестибюля.
Укринформ
На открытии станции презентовали два вагона первого отечественного метропоезда .
Укринформ

Вестибюли находятся под землей и к ним ведут обычные лестницы, но при этом там есть лифты. Станция оформлена в современном стиле – на потолке можно заметить металлическую конструкцию, напоминающую конвейер. Стены отделаны бежевым мрамором. Присутствуют металлические вставки.

Проект оформления "Бориспольской".
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Кассовый зал и лестница.
tov-tob.livejournal

"Бориспольскую" проектировали архитекторы Тамара Целиковская, Валерий Гневишев, Андрей Юхновский, при участии Алексея Нашивочникова. Для посетителей ее открыли 23 августа 2005 года.

Центральная ось станции подчеркнута двумя световыми полосами.
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Пол составлен из плит красного и серого гранита.
tov-tob.livejournal

У станции с самого начала было единственное название, которое она получила в честь города Борисполь. В нем находится крупнейший в Украине международный аэропорт. Город и аэропорт, в свою очередь, названы в честь князя Бориса, сына Владимира Святославича.

Путевые стены облицованы бежевым мрамором и синей смальтой.
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Порталы лестниц и тоннелей также украшены синей смальтой.
tov-tob.livejournal

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на месте станции Сырецко-Печерской линии метро в Киеве "Вырлица" изначально построили противопожарную платформу.

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