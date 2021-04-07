На відкритті станції метро "Бориспільська" в Києві вперше показали українські вагони

Олег Тимченко Життя столиці 05:15, 7.04.2021

На відкритті станції Сирецько-Печерської лінії київського метрополітену "Бориспільська" презентували два вагони першого вітчизняного метропоїзду Крюківського заводу.

Як повідомив портал 44, довжина її платформи становить 104 метри, а завширшки 11,1. Колон та пілонів немає.

Станція на завершальній стадії будівництва.
Укрінформ
З боку майбутнього східного вестибюля.
Укрінформ
На відкритті станції презентували два вагони першого вітчизняного метропоїзду.
Укрінформ

Вестибюлі розташовані під землею і до них ведуть звичайні сходи, але при цьому там є ліфти. Станція оформлена в сучасному стилі – на стелі можна помітити металеву конструкцію, яка схожа на конвеєр. Стіни оздоблено бежевим мармуром. Наявні металеві вставки.

Проєкт оформлення "Бориспільської".
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Касовий зал та сходи.
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"Бориспільську" проєктували архітектори Тамара Целіковська, Валерій Гнєвишев, Андрій Юхновський, за участю Олексія Нашівочнікова. Для відвідувачів її відкрили 23 серпня 2005 року.

Центральна вісь станції підкреслена двома світловими смугами.
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Підлогу складено з плит червоного та сірого граніту.
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У станції із самого початку була єдина назва, яку вона отримала на честь міста Бориспіль. У ньому найбільший в Україні міжнародний аеропорт. Місто та аеропорт, зі свого боку, названо на честь князя Бориса, сина Володимира Святославича.

Колійні стіни облицьовано бежевим мармуром та синьою смальтою.
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Портали сходів та тунелів також прикрашені синьою смальтою.
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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на місці станції Сирецько-Печерської лінії метро в Києві "Вирлиця" спочатку побудували протипожежну платформу.

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