На відкритті станції метро "Бориспільська" в Києві вперше показали українські вагони

На відкритті станції Сирецько-Печерської лінії київського метрополітену "Бориспільська" презентували два вагони першого вітчизняного метропоїзду Крюківського заводу.

Як повідомив портал 44, довжина її платформи становить 104 метри, а завширшки 11,1. Колон та пілонів немає.

Станція на завершальній стадії будівництва. Укрінформ

З боку майбутнього східного вестибюля. Укрінформ

На відкритті станції презентували два вагони першого вітчизняного метропоїзду. Укрінформ

Вестибюлі розташовані під землею і до них ведуть звичайні сходи, але при цьому там є ліфти. Станція оформлена в сучасному стилі – на стелі можна помітити металеву конструкцію, яка схожа на конвеєр. Стіни оздоблено бежевим мармуром. Наявні металеві вставки.

Проєкт оформлення "Бориспільської". tov-tob.livejournal

Касовий зал та сходи. tov-tob.livejournal

"Бориспільську" проєктували архітектори Тамара Целіковська, Валерій Гнєвишев, Андрій Юхновський, за участю Олексія Нашівочнікова. Для відвідувачів її відкрили 23 серпня 2005 року.

Центральна вісь станції підкреслена двома світловими смугами. tov-tob.livejournal

Підлогу складено з плит червоного та сірого граніту. tov-tob.livejournal

У станції із самого початку була єдина назва, яку вона отримала на честь міста Бориспіль. У ньому найбільший в Україні міжнародний аеропорт. Місто та аеропорт, зі свого боку, названо на честь князя Бориса, сина Володимира Святославича.

Колійні стіни облицьовано бежевим мармуром та синьою смальтою. tov-tob.livejournal

Портали сходів та тунелів також прикрашені синьою смальтою. tov-tob.livejournal

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на місці станції Сирецько-Печерської лінії метро в Києві "Вирлиця" спочатку побудували протипожежну платформу.