На месте "Ватутина" в Мариинском парке в Киеве стоял храм: большевики взорвали его в 1930-х. Фото

В сети показали архивный кадр, запечатлевший не существующую сегодня церковь Александра Невского. Она находилась в Киеве в Мариинском парке, на том месте, где сейчас стоит памятник генералу Ватутину.

Фото опубликовал в Twitter пользователь Александр Кайдаш. "В 30-х годах коммунисты его (храм, – ред.) быстренько взорвали, комсомольцы на субботниках убрали камни (была такая традиция в то время)", – написал он.

Храм был построен в 1889-1890 годах. В этом районе, самом престижном в Киеве, долгое время не было собственной приходской церкви, поэтому службы совершались в домовых церквях или в церкви Спаса на Берестове.

Видео дня

В июле 1888 года при помощи спонсоров из столичной элиты было заложено, а в августе 1889 года – освящено роскошное здание в византийском стиле. Храм был рассчитан на 400 прихожан.

Точными данными о дате сноса церкви Александра Невского историки не располагают, однако в архивных документах за 26 марта 1936 года она фигурирует как уже снесенная.

Повод для снесения, предположительно, был тот же, что и для других храмов Киева, – реконструкция города. Рядом с местом, где находился храм, в 1944 году был похоронен генерал Николай Ватутин, смертельно раненный во время боя с силами УПА.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Максим Мирович опроверг миф о том, что доллар в СССР стоил 67 копеек. Главным образом американская валюта использовалась в Советском Союзе для покупки импортной продукции.